06 февраля 2023, 00:10
Стали известны подробности поездки Лаврова в Ирак
МИД: Лавров проведет встречу с президентом Ирака Рашидом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился с рабочим визитом в Ирак. Там он встретится с президентом страны Абдельлатифом Рашидом, сообщило внешнеполитическое ведомство.
«В Багдаде Лавров будет принят президентом республики Ирак Абдельлатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Судани и председателем совета представителей (парламента) Мухаммедом Хальбуси», — уточнили в министерстве.
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Еще Лавров проведет переговоры с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Они должны обсудить обстановку в стране. В первую очередь, речь пойдет о формировании нового коалиционного правительства Ирака. Особое внимание стороны планируют уделить теме развития многоплановых российско-иракских связей. Также они затронут планы продвижения взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства.
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Поездка Лаврова продлится с 5 по 6 февраля. В МИД напомнили, что Ирак не стал присоединяться к антироссийским санкциям. Отказ властей подтвердил, что связи двух стран не подверглись конъюнктурным колебаниям.
Сергей Лавров
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Ирак
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