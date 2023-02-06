Мир 06 февраля 2023, 00:10 Стали известны подробности поездки Лаврова в Ирак МИД: Лавров проведет встречу с президентом Ирака Рашидом РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился с рабочим визитом в Ирак. Там он встретится с президентом страны Абдельлатифом Рашидом, сообщило внешнеполитическое ведомство.

«В Багдаде Лавров будет принят президентом республики Ирак Абдельлатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Судани и председателем совета представителей (парламента) Мухаммедом Хальбуси», — уточнили в министерстве.

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Еще Лавров проведет переговоры с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Они должны обсудить обстановку в стране. В первую очередь, речь пойдет о формировании нового коалиционного правительства Ирака. Особое внимание стороны планируют уделить теме развития многоплановых российско-иракских связей. Также они затронут планы продвижения взаимовыгодного сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства.

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Поездка Лаврова продлится с 5 по 6 февраля. В МИД напомнили, что Ирак не стал присоединяться к антироссийским санкциям. Отказ властей подтвердил, что связи двух стран не подверглись конъюнктурным колебаниям.