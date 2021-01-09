СМИ раскрыли личность русскоговорящего участника штурма Капитолия

Девушка является активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа, а также вице-председателем организации «Молодые республиканцы Орегона», указано в материале Buzzfeed.

Никаких доказательств того, что Евгения Малимон является гражданкой России нет, подчеркивается в статье. Женщинам предъявлены обвинения в незаконном проникновении и нарушении комендантского часа, указано в материале.

После штурма Капитолия полиция объявила о задержании 68 человек, из которых только один оказался жителем Вашингтона. 55 из них уже предъявили обвинения. Прокуратура заявила, что в ближайшие несколько дней ожидаются новые задержания. Между тем ФБР обратилось к гражданам, которые вели фото- и видеосъемку около Конгресса, с просьбой анонимно поделиться записями, чтобы установить личности участников погрома.

Среди задержанных участников штурма Конгресса оказался русскоязычный мужчина. По данным The Washington Post, он оказался среди 40 обвиняемых, которые предстали перед Верховным судом округа Колумбия.