Стали известны подробности инцидента с охраной Зеленского

Журналистка телеканала «Прямой» Анна Дзьоба оказалась не единственной, кто пострадал после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского. Девушка заявила, что охрана главы государства схватила видеоблогера и пыталась забрать у него телефон.

Дзьоба пришла на телеканал после случившегося и посещения медицинского учреждения, уточнило РИА «Новости».

«Один из коллег, я так понимаю, видеоблогер, он прошел там, где шел Владимир Зеленский, там его схватили УГОшники (представители управления государственной охраны — прим. ред.), заломали и пытались выбить у него, забрать телефон», — заявила она в эфире.

Журналистка добавила, что стала очевидицей происходящего и попросила оператора подснять этот момент.

«Я повернулась в другую сторону.<…> И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте», — сказала Дзьоба.

Девушка начала возмущаться, охрана Зеленского сбросила ее с машины и повалила на землю. Из-под ног представителей УГО, по словам журналистки, ее достали коллеги. Дзьоба получила ушиб локтевого сустава и пожаловалась на отекшие пальцы.