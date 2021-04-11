Стали известны подробности гибели россиянки, попавшей в ДТП в Турции

Россиянка Елена Автайкина, которая находилась в туристическом автобусе в Турции, погибла до приезда спасателей. Ее землей придавило к сиденью. О этом рассказал супруг Павел, передал Life.

В тот день на трассе Конья — Аксарай была плохая погода, однако туроператор не предупредил об этом путешественников. В автобус пассажиры сели ночью, многие спали.

По словам Автайкина, когда автобус подъехал к перевалу, все было заснежено. Там стояли грузовые машины и не двигались. Он предположил, что они ждали, когда дорогу расчистят. Несмотря на погоду, предложений вернуться в Анталью от гида туристам не поступало. Он добавил, что автобус попал в кювет после того, как миновал город Конья. Но причину мужчина не знает.

«Мы были оба пристегнуты, между нами был сломан подлокотник. Под ней оказался вал земли, и вот между этим валом и сиденьем ее придавило. Мы с ребятами пытались ее освободить как могли — не получилось. А когда приехали спасатели, было уже поздно», — рассказал Павел.

Накануне в Турции на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с автобусом, который перевозил 32 российских туриста. Из них 26 пострадали. Одна туристка скончалась. Брат погибшей рассказал «360», что женщина проживала в Абакане и работала лаборантом в СПИД-центре. Она путешествовала вместе с мужем. У пары двое детей.