Стали известны подробности гибели двух российских туристок на Кипре

На Кипре обнаружили тела двух российских туристок, которые пропали там еще в середине ноября. Кипрские СМИ опубликовали некоторые подробности, связанные с их гибелью. В убийстве подозревают уроженца Сирии, который мог совершить свое преступление после охоты.

Как написало издание Cyprus Mail, сириец уже дал признательные показания. Он сам показал, где закопал оба тела. Кроме него, по данному делу проходят два его знакомых. По данным СМИ, мужчину арестовали еще десять дней назад, но признался он буквально только что. Он рассказал, что закопал женщин возле дома, примерно в десяти метрах, а потом засыпал ямы гравием.

Как заявил подозреваемый, накануне убийства он отправился на охоту. Якобы он услышал по своему возвращению, что женщины его обсуждают, и решил убить обеих. Однако в полиции считают, что настоящие мотивы сирийца неизвестны.

По версии следствия, выходец из Сирии занимался ремонтными работами в одном из кипрских домов отдыха. Там он и познакомился с россиянками. Сначала он отрицал все подозрения в убийстве, но его телефонные разговоры говорили о том, что мужчина хаотично перемещался и успел несколько раз купить что-то по кредитке одной из погибших женщин.