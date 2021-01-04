Стали известны подробности атаки на колонну автобусов в Сирии

Террористы атаковали три рейсовых автобуса и колонну бензовозов в сирийской провинции Хама. Погибли девять мирных граждан, еще четверо получили ранения, заявил губернатор региона Мохаммад Криштати.

Ране сообщалось об атаке на один пассажирский автобус в Хаме.

Криштати уточнил, что вылазка террористов произошла в районе города Саламия в 21:30 (22:30 мск) 3 января, передало РИА «Новости». При нападении использовалось стрелковое оружие.

По данным сирийской газеты Al Watan, атака была предпринята в районе Вади Узейб на трассе Салалмия — Ракка. Правительственные военные вступили в бой с нападавшими, из-за чего часть трассы оказалась временно заблокированной.

По сведениям портала Al-Masdar News, вылазку предприняла банда, входящая в состав террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Очевидцы рассказали о перестрелке между правительственными силами и нападавшими в районе Атрая.

30 декабря другая банда террористов атаковала пассажирский автобус на трассе, ведущей из Пальмиры в Дейр-эз-Зор. Тогда погибли 25 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли автобус, после чего скрылись.