Стали известны подробности атаки на колонну автобусов в Сирии
Ране сообщалось об атаке на один пассажирский автобус в Хаме.
Криштати уточнил, что вылазка террористов произошла в районе города Саламия в 21:30 (22:30 мск) 3 января, передало РИА «Новости». При нападении использовалось стрелковое оружие.
По данным сирийской газеты Al Watan, атака была предпринята в районе Вади Узейб на трассе Салалмия — Ракка. Правительственные военные вступили в бой с нападавшими, из-за чего часть трассы оказалась временно заблокированной.
По сведениям портала Al-Masdar News, вылазку предприняла банда, входящая в состав террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Очевидцы рассказали о перестрелке между правительственными силами и нападавшими в районе Атрая.
30 декабря другая банда террористов атаковала пассажирский автобус на трассе, ведущей из Пальмиры в Дейр-эз-Зор. Тогда погибли 25 человек, еще 13 получили ранения. Боевики сожгли автобус, после чего скрылись.