Мир 26 февраля 2024, 05:52 Стали известны новые подробности убийства перебежчика Кузьминова в Испании Владелец ресторана: в Вильяхойосе живут в основном выходцы с Украины и из России Freepik

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В муниципалитете Вильяхойоса в Испании, где нашли тело предателя Максима Кузьминова, проживают в основном выходцы из России и с Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

Бизнесмен отметил, что в этом районе часто случаются драки, их количество участилось после начала СВО.

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«Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского», — рассказал Фусьон.

После смерти «гражданина Украины» местные решили, что это организованное убийство, так как выехавших из гаража мужчин никто не мог опознать, и они не оставили никаких следов.

Местный агент недвижимости рассказала, что Кузьминов мог арендовать жилье только по серой схеме — либо через знакомых, либо за взятку.