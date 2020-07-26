Стали известны новые подробности конфликта Деппа и Херд
Как написало издание Daily Star, супруги начали ругаться, когда жили в Австралии. Во время дачи показания в суде женщина рассказала, что после крупной ссоры в Австралии актриса приехала к ней в Лос-Анджелес и рассказала о произошедшем.
Пеннингтон повторила то, о чем рассказывала Херд — муж бросил в нее несколько стеклянных бутылок, которые порезали ей ноги и руки, после чего якобы сорвал с актрисы ночную рубашку.
«Она лежала голая на полу, мокрая от алкоголя и израненная», — вспомнила Пеннингтон, добавив, что Депп также разбил телевизор и помочился на мебель.
Ранее Депп подал иск на британский таблоид The Sun, написавший о насилии в отношении Херд. Актеры поженились в феврале 2015 года, после чего развелись через год, обвинив друг друга в насилии и измене.