Стали известны новые подробности конфликта Деппа и Херд

Подруга Эмбер Херд, Ракель Рокки Пеннингтон раскрыла новые подробности ссоры актрисы с ее бывшем мужем, Джонни Деппом. Она стала свидетельницей «самой большой ссоры».

Как написало издание Daily Star, супруги начали ругаться, когда жили в Австралии. Во время дачи показания в суде женщина рассказала, что после крупной ссоры в Австралии актриса приехала к ней в Лос-Анджелес и рассказала о произошедшем.

Пеннингтон повторила то, о чем рассказывала Херд — муж бросил в нее несколько стеклянных бутылок, которые порезали ей ноги и руки, после чего якобы сорвал с актрисы ночную рубашку.

«Она лежала голая на полу, мокрая от алкоголя и израненная», — вспомнила Пеннингтон, добавив, что Депп также разбил телевизор и помочился на мебель.

Ранее Депп подал иск на британский таблоид The Sun, написавший о насилии в отношении Херд. Актеры поженились в феврале 2015 года, после чего развелись через год, обвинив друг друга в насилии и измене.