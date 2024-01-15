Мир 15 января 2024, 12:14 Стали известны личности более тысячи иностранных наемников в зоне СВО СК установил личности более тысячи иностранных наемников в зоне СВО РИА «Новости»

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Следственный комитет России идентифицировал личности свыше тысячи иностранных наемников в зоне специальной операции. Об этом сообщил RT.

По информации ведомства, порядка 566 человек прибыли на Украину из Грузии, около 500 — из США и Великобритании, а также примерно 70 — из Канады. Всего ряды ВСУ пополнили около 2,5 тысячи наемников.

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отмечал, что ведомство вынесет уголовно-правовую оценку в отношении всех, кто ранее совершал преступления против жителей Донбасса и Новороссии. По его словам, эта деятельность также очень важна в историческом аспекте.

Минобороны России уточняло, что после начала специальной операции в ряды ВСУ вступили порядка 13,5 тысячи иностранных наемников. Наибольшее число прибыло из европейских стран — около 8,5 тысячи. В ведомстве отмечали, что российские военные уже ликвидировали около шести тысяч иностранных наемников в рядах украинской армии.