Роналду впервые получил 0 баллов в голосовании на «Золотом мяче» | 360°

Мир 21 октября 2022, 19:38 Роналду впервые получил 0 баллов в голосовании на «Золотом мяче» Goal.com: Роналду занял 20 место в голосовании за «Золотой мяч» РИА "Новости"

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Оглашены итоги голосования за кандидатов на получения награды «Золотой мяч». Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 20-е место. Об этом сообщили сотрудники издания Goal.com.

По их данным, участники голосования не дали Роналду ни одного очка. Таким образом футболист из Португалии стал одним из 11 игроков, которым жюри присудили ноль баллов.

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При этом среди своих соседей по месту в рейтинге Роналду занял самое высокое место. Такое положение ему обеспечили предыдущие достижения.

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Ранее Нападающий «Манчестер Юнайтед» целых пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Роналду завоевывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Чаще него этот приз вручали только форварду ПСЖ Лионелю Месси. Футболист из Аргентины становился лауреатом «Золотого мяча» семь раз.

В этом году церемония вручения награды «Золотой мяч» прошла 17 октября. Престижный кубок присудили футболисту из Франции Кариму Бензема. Он является французский форвард «Реала». Для него это первый «Золотой мяч» в карьере. За Бензема проголосовали 89 из 93 экспертов.