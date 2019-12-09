Стали известны имена кандидатов на звание «Человек года»
Time присудил титул «Человек года» группе журналистовПодробнее
За приглянувшегося кандидата можно проголосовать на специальной странице журнала. В список вошли: президента США Дональд Трамп, адвокат Трампа Руди Джулиани, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, основатель Facebook Марк Цукерберг, чемпионка мира по футболу Меган Рапин и экоативистка Грета Тунберг.
Как уточнил ТАСС, Трамп уже четвертый раз номинирован на это звание и в 2016 году он его получил.
Рудольф Джулиани оказался замешан в скандале с телефонным разговором между американским и украинским президентом. Сообщивший о нем неназванный сотрудник разведки также вошел в список номинантов. Как и сенатор Нэнси Пелоси, инициировавшая процедуру импичмента после того, как детали разговора просочились в прессу.
Имя нового обладателя звания «Человек года» станет известно 11 декабря 2019 года. Первым его служил американский летчик Чарльз Линдберг. Он первым в истории в одиночку перелетел через Атлантику. В 2007 году обладателем этого звания стал президент России Владимир Путин.