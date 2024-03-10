Мир 10 марта 2024, 13:29 Стали известны главные торговые партнеры России в Евросоюзе РИА «Новости»: Германия и Нидерланды оказались главными партнерами России в ЕС Unsplash

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Почти половина объема товарооборота России с Европой пришлась на Белоруссию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главным партнером России остается Белоруссия. Она экспортировала в страну товары на сумму 31,4 миллиарда долларов, а белорусский импорт составил порядка 23,5 миллиарда долларов.

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Товарооборот РФ с государствами Евросоюза сократился до 96 миллиарда долларов. Из них доля Германии составила 12,2 миллиарда долларов, а Нидерландов — 9,9 миллиарда долларов.

Ранее Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами по российскому экспорту цветов. За 2023 год нидерландские поставщики продали России 552 тысячи тонн цветов на сумму 4,6 миллиарда долларов.