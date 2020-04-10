Стали известны детали новой сделки ОПЕК+

Вместе участники ОПЕК+ в мае и июне 2020 года сократят добычу на десять миллионов баррелей в сутки. Для того чтобы сделка вступила в силу, нужно получить согласие Мексики.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Минэнерго Азербайджана.

«На данном этапе производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки стран, не входящих в ОПЕК», — рассказали подробности договора азербайджанском Минэнерго.

Суммарно сокращение с июля до конца года составит восемь миллионов барралей. Это 18% от уровня осени 2018 года. С начала 2021 года по апрель 2022 года ОПЕК+ должен уменьшить добычу на шесть миллионов. Это 14% от уровня осени 2018 года.

По данным источников издания, Мексика и другие участники ОПЕК+ не договорились «по базовому уровню отсчета сокращения добычи в рамках нового соглашения». Мексиканские власти отрицательно смотрят на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+. Речь идет о сокращение добычи в мае–июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года. Мехико готово сократить добычу только на 100 тысяч баррелей.

Переговоры ОПЕК + прошли 9 апреля и продлились десять часов. Они закончились принятием декларации. При этом Мексика, не согласившаяся с условиями, все же должна выполнить обязательства по квотам. Обсуждение продолжится уже 10 апреля на базе формата G20. Поздно ночью по московскому времени состоялась видеоконференция между лидерами России, США и Саудовской Аравии. Они обсудили сделку ОПЕК+.

Предыдущие переговоры стран-участниц ОПЕК+ прошли 6 марта. Тогда стороны не смогли договорить о продлении сделки и о сокращении нефтедобычи. С 1 апреля ряд государств, включая Саудовскую Аравию, увеличил добычу. Все это привело к обвалу мировых цен на нефть.