Стали известны детали конфликта в Нагорном Карабахе

По его словам, Нагорный Карабах — это непризнанное государство, которое находится под защитой Армении. Бабаян считает, что Азербайджан и Турция проявляют агрессию по отношению к Карабаху и Армении.

«И вот сейчас идет борьба, потому что их основная цель — уничтожить армянскую государственность», — уверен Бабаян.