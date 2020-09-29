Стали известны детали конфликта в Нагорном Карабахе
Советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян рассказал о событиях в регионе. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По его словам, Нагорный Карабах — это непризнанное государство, которое находится под защитой Армении. Бабаян считает, что Азербайджан и Турция проявляют агрессию по отношению к Карабаху и Армении.
«И вот сейчас идет борьба, потому что их основная цель — уничтожить армянскую государственность», — уверен Бабаян.