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    29 сентября 2020, 17:13

    Стали известны детали конфликта в Нагорном Карабахе

    Дарья Морозова

    Советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян рассказал о событиях в регионе. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    По его словам, Нагорный Карабах — это непризнанное государство, которое находится под защитой Армении. Бабаян считает, что Азербайджан и Турция проявляют агрессию по отношению к Карабаху и Армении.

    «И вот сейчас идет борьба, потому что их основная цель — уничтожить армянскую государственность», — уверен Бабаян.

    Новости SMI.FM