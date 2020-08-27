Стали известны детали группового изнасилования 16-летней девушки 30 мужчинами

В Израиле 16-летняя школьница заявила, что ее изнасиловали в отеле. В надругательстве подозревают 30 мужчин.

Как сообщает «Московский Комсомолец», в местную полицию девушка обратилась 14 августа. Она рассказала, что поехала с подругой в отель «Красное море». Там они встретили знакомых молодых людей.

Компания распивала алкоголь, и в какой-то момент девушке стало плохо. Она решила пойти к себе в номер, а за ней проследовали мужчины. Девушка утверждает, что воспользовались ее плохим самочувствием и по очереди вступили с ней половую связь. Всего в этом участвовали 30 мужчин.

Сначала полиция подозревала троих, затем десятерых. На сегодняшний день задержаны уже 20 человек, а следователи готовятся к новым арестам.

Адвокат одного из задержанных уверяет, что девушка сама предложила всем интим. В качестве доказательства она приводит действия подруги пострадавшей — во время происходящего она все снимала на телефон и не звала на помощь. По словам защитника, девушка обратилась в полицию после того, как один из участников пригрозил выложить этот ролик в Сеть.

По данным издания, все мужчины — знакомые пострадавшей. Двоим из них 27 лет, еще нескольким — по 19, а остальные — 17-летние школьники.

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