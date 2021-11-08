Стали известно, почему Байден не поддержал идею Трампа America first

Американист-политолог Константин Блохин прокомментировал слова помощника Джо Байдена по нацбезопасности, который в интервью телеканалу CNN заявил, что нынешний президент США открыто отвергает принцип «Америка на первом месте» (America first).

По словам Джейка Салливана, Байден не согласен с принципом, который был провозглашен экс-президентом США Дональдом Трампом. Он всячески старается отойти от проводимой им политики. Американист Блохин также подтверждает причину отказа Байдена от принципа America first. Эксперт отметил, что нынешний американский лидер является сторонником глобального проекта. То есть Байден считает своей целью объединить Запад против борьбы с Китаем и Россией, рассказала радиостанция Sputnik.

«Это принципиальный подход Байдена — отказываться от многих инициатив Трампа, и когда Байден пришел к власти, он начал пересматривать эти начинания. Краеугольным принципом трамповской политики как раз являлся America first: интересы США прежде всего. Ставка была на сугубо национальные, эгоистические интересы Соединенных Штатов, а не на интересы союзников. Трамп был сторонником сугубо национального проекта, а Байден — сторонник глобального проекта. А если ты поддерживаешь глобальную империю, то нет места национальному эгоизму, надо мыслить глобально. Ставка идет на общность интересов. И Байден себя позиционирует в качестве объединителя Запада, евроатлантического сообщества на основе антироссийской и антикитайской политики», — пояснил Блохин.