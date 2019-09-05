Стала известна зарплата Зеленского за август

На Украине рассказали о страхах Зеленского Подробнее

«Заработную плату президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислили в размере должностного оклада — 28 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка)», — сказано в ответе на запрос агентства.

При этом президент получил только оклад — без каких-либо премий или надбавок. Из озвученной суммы на сборы и налоги пошло 5,4 тысячи гривен, поэтому в итоге Зеленский получил зарплату 22,5 тысячи гривен.

Положенные деньги получил не только лидер страны, но и руководство его офиса, причем первый раз. Сотрудники в течение трех месяцев работали бесплатно. Глава офиса Андрей Богдан получил в качестве зарплаты 39,8 тысячи гривен (около 104 тысяч рублей), что значительно больше, чем у Зеленского.

После того, как Зеленский занял пост президента, он получил 10,2 тысячи гривен. В последующие месяцы его оклад стал 28 тысяч гривен. Один рабочий день лидера страны оценивается в 854 гривны.