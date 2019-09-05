  • Стала известна зарплата Зеленского за август

    05 сентября 2019, 12:29

    Дарья Бунякова

    Многие думают, что на посту президента можно получить заоблачную зарплату. Оказалось, что у лидера Украины Владимира Зеленского довольно скромный оклад. После вычета налогов за август глава государства получил 22,5 тысячи гривен (порядка 58 тысяч рублей). Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на сообщение госуправления делами.
    Стала известна зарплата Зеленского за август

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    «Заработную плату президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислили в размере должностного оклада — 28 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов по курсу Нацбанка)», — сказано в ответе на запрос агентства.

    При этом президент получил только оклад — без каких-либо премий или надбавок. Из озвученной суммы на сборы и налоги пошло 5,4 тысячи гривен, поэтому в итоге Зеленский получил зарплату 22,5 тысячи гривен.

    Положенные деньги получил не только лидер страны, но и руководство его офиса, причем первый раз. Сотрудники в течение трех месяцев работали бесплатно. Глава офиса Андрей Богдан получил в качестве зарплаты 39,8 тысячи гривен (около 104 тысяч рублей), что значительно больше, чем у Зеленского.

    После того, как Зеленский занял пост президента, он получил 10,2 тысячи гривен. В последующие месяцы его оклад стал 28 тысяч гривен. Один рабочий день лидера страны оценивается в 854 гривны.