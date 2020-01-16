Стала известна возможная тема беседы Путина и Трампа

Конуэй отметила, что Дональд Трамп при следующем общении с президентом России может заговорить о действиях хакеров, предположительно совершивших атаку на газовую компанию Burisma.

Ранее СМИ опубликовал информацию, что киберпреступники попытались обнаружить компрометирующие данные о сыне бывшего вице-президента Соединенных Штатов и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена. На момент хакерской атаки Хантер Байден входил в совет директоров компании.

Издание New York Times 13 января сообщило, сославшись на Area 1, что хакеры попытались взломать сайт Burisma. Якобы киберпреступники работали по указанию Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Полиция Украины направила просьбу в Федеральное бюро расследований США и компанию Area 1, которая работает в Кремниевой долине, помочь в расследовании, доказать или опровергнуть опубликованную СМИ информацию.