Стала известна возможная причина ЧП с Boeing в Колорадо

Возможной причиной произошедшего с Boeing в Колорадо мог стать износ металла. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Роберт Сумвальт.

«Говоря о лопатке вентилятора, которая сломалась у основания, предварительная проверка на месте показывает повреждения, связанные с усталостью металла. Лопатка вентилятора, которая сломалась посередине — повреждения связаны с ударом, когда другая лопатка, разломанная у основания, врезалась в нее», — передало РИА «Новости» его слова.

Он отметил, что специалисты NTSB продолжат расследование, в том числе постараются выяснить, как долго лопатки вентилятора были изношены. Сумвальт отметил, что обломки будут направлены в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя. Во вторник ожидается повторная проверка.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу в субботу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель. Пока самолет летел обратно в аэропорт, на Колорадо упала обшивка лайнера. Но никто не пострадал. Компания Boeing после этого рекомендовала приостановить полеты части авиалайнеров модели 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112.