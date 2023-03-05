Мир 05 марта 2023, 14:22 Стала известна цель визита Шольца в США Сенатор Климов заявил, что США предупредили Шольца о новой роли ФРГ в украинском конфликте РИА «Новости»

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Власти США в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о ключевой роли Германии в конфликте на Украине и намекнули на возможную замену, если он откажется взвалить на себя основные тяготы «украинской заварухи». Об этом глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов написал в своем Telegram-канале.

«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи», — считает сенатор.

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Он подчеркнул, что это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди.

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Климов предположил, что после того, как американцы решат проблему ключевой роли ФРГ, то могут заняться Францией, окончательно превращая ЕС в свою колонию.

В субботу, 4 марта, стало известно, что США и Германия решили вводить против России неограниченные санкции.