05 марта 2023, 14:22
Стала известна цель визита Шольца в США
Сенатор Климов заявил, что США предупредили Шольца о новой роли ФРГ в украинском конфликте
Власти США в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон могли сообщить ему о ключевой роли Германии в конфликте на Украине и намекнули на возможную замену, если он откажется взвалить на себя основные тяготы «украинской заварухи». Об этом глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов написал в своем Telegram-канале.
«Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи», — считает сенатор.
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Он подчеркнул, что это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди.
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Климов предположил, что после того, как американцы решат проблему ключевой роли ФРГ, то могут заняться Францией, окончательно превращая ЕС в свою колонию.
В субботу, 4 марта, стало известно, что США и Германия решили вводить против России неограниченные санкции.
Германия
США
Украина
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