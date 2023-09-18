Мир 18 сентября 2023, 11:08 Стала известна цель визита главы МИД КНР в Россию МИД КНР: визит Ван И в РФ направлен на укрепление и расширение сотрудничества РИА «Новости»

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Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Россию направлен на продвижение двухсторонних отношений. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщил ТАСС.

«Визит Ван И является плановым событием в рамках осуществления механизма консультаций по вопросам стратегической безопасности между двумя странами», — отметила Мао Нин.

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Она подчеркнула, что Китай и Россия обсуждают вопросы, которые представляют взаимный интерес для стран. Однако близкие отношения КНР и РФ не нравятся американской стороне. США решили изменить состав совета безопасности ООН для сдерживания России и Китая. При этом Америка уверяет, что не собирается изолировать КНР.

Ранее Китай и США провели откровенные и содержательные переговоры, писал RT. Соединенные Штаты и КНР обсуждали в том числе тайваньский вопрос. Стороны договорились поддерживать коммуникации на высоком уровне.