Стала известна цель визита британского министра обороны в РФ

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес намерен на встрече со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве сделать предупреждение. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что британский министр попытается убедить главу Минобороны России в необходимости деэскалации кризиса на Украине. Кроме того, он планирует сказать, что никто не выиграет от потенциального вторжения на Украину.

«Бен Уоллес разъяснит, какой большой ценой обойдется России вторжение на Украину, и укажет министру обороны России генералу Сергею Шойгу, что такой шаг обернется проигрышем», — говорится в материале.