Стала известна сумма задолженности по зарплате украинским шахтерам

Украинские горняки отказались работать из-за долгов по зарплате Подробнее

По словам депутата, на третье сентября общая задолженность перед шахтерами превышает сумму в 800 миллионов гривен. При подсчете Волынец сослался на оперативные данные Минэнергоугля.

В конце августа парламентарий обратил внимание на то, что шахта «Горная» (Луганская область) работает в аварийном режиме. Из-за нехватки энергии ей грозит затопление.

Что касается самих рабочих, то в прошлом месяце горняки с шахт «Украина» и «Кураховская» перекрыли дорогу с требованием выплатить долги по зарплатам.