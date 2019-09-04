  • Стала известна сумма задолженности по зарплате украинским шахтерам

    04 сентября 2019, 17:16

    Артур Блянихов

    Украинский парламентарий, глава Независимого профсоюза горняков Незалежной Михаил Волынец на своей странице в Facebook обозначил сумму, которую задолжали шахтерам угледобывающие предприятия. Об этом сообщил RT.

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    По словам депутата, на третье сентября общая задолженность перед шахтерами превышает сумму в 800 миллионов гривен. При подсчете Волынец сослался на оперативные данные Минэнергоугля.

    В конце августа парламентарий обратил внимание на то, что шахта «Горная» (Луганская область) работает в аварийном режиме. Из-за нехватки энергии ей грозит затопление.

    Что касается самих рабочих, то в прошлом месяце горняки с шахт «Украина» и «Кураховская» перекрыли дорогу с требованием выплатить долги по зарплатам.