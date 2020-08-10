Стала известна судьба человека, которого считали убитым на протестах в Минске

Человека, которого назвали жертвой протестов в Минске, жив. Речь идет о Евгении Заичкине. Он рассказал, что делал во время беспорядков.

По его словам, он был с братом, когда силовики стали всех задерживать. Об этом сообщило «Белсат TV». Мужчина рассказал, что был вместе с братом, когда силовики всех начали задерживать.

Как Евгений понял, что к нему подбегают, то он встал на колени и поднял руки. Он увидел к на него замахнулись и ударили дубинкой по голове. Тогда у него потекла кровь. Потом Заичкина били по всему телу.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Его госпитализировали, но позже врачи отпустили раненого домой. Его брата также задержали.

Акция протестов накрыла Белоруссию после окончания голосования на выборах президента. Самые большие беспорядки были в Минске. Милиция давала отпор митингующим. По данным МВД страны, около трех тысяч человек по всей стране задержали. Свыше 80 человек (в том числе и сотрудников правоохранительных органов) пострадали. Ранее правозащитники сообщили, что одного из несогласных убили во время беспорядков. Однако МВД позже опровергло эту информацию.

Однако президент Александр Лукашенко заявил, что силовики действовали мягко. Белорусский лидер, по данным ЦИК, победил на выбор. Он набрал более 80% голосов, тогда как его основной соперник — Светлана Тихановская — 9,9%.