Мир 07 января 2024, 19:00 Стала известна реакция Байдена на тайную госпитализацию главы Пентагона Politico: Байден доверяет шефу Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию Samuel Corum Pool via CNP / Global Look Press

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Американский президент Джо Байден не потерял доверия к шефу Пентагона Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализцию. Об этом сообщило издание Politico.

«Господин Байден полностью доверяет шефу Пентагона Остину», — рассказал чиновник, который пожелал остаться инкогнито.

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Еще четыре представителя Белого дома отметили, что позиции Остина в полной безопасности. В субботу, 6 января, он провел теплый личный разговор с Байденом.

При этом авторы публикации не исключили, что пожелавший скрыть состояние Остина может потерять свою должность.

«Не сообщать в Белый дом о болезни министра — это проблема», — добавили они.

В пятницу, 5 января, стало известно о срочной госпитализации главы Пентагона. СМИ уточняли, что Остин находился в больнице еще с понедельника, у него обнаружили некие осложнения после плановой процедуры. На протяжении трех дней Минобороны не сообщало в Белый дом информацию о состоянии Остина.