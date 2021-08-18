Стала известна программа визита Меркель в Москву

Канцлер Ангела Меркель прибудет в Москву с рабочим визитом 20 августа. Немецкое правительство уже озвучило примерную программу немецкого лидера в российской столице.

В первую очередь Ангела Меркель проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которых состоится пресс-конференция. Затем пройдет возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщило РИА «Новости».

Лидеры двух стран обсудят международную повестку. В частности, они коснутся ситуации в Афганистане, Белоруссии. Темой переговоров станет и конфликт на востоке Украины.

После Москвы Меркель отправится в Киев. Там она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Кроме того, канцлер ФРГ почтит память погибших на войне.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин настороженно отнесся к предстоящей встрече лидеров двух стран. По его словам, Меркель может склонить Зеленского пойти на неприемлемые уступки. Экс-министр заявил, что украинскому президенту или кому-то из его команды перед переговорами с канцлером ФРГ лучше посоветоваться с американцами или представителями Евросоюза.