Мир 27 марта 2024, 10:05 Стала известна причина увольнения Данилова с поста главы СНБО Украины Рогов: Данилова уволили из СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя РИА «Новости»

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Причиной увольнения Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины стал скандал, связанный с оскорблением специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Причиной увольнения Данилова стал дипломатический скандал. В адрес уважаемого спецпредставителя Китая Ли Хуэя он использовал ненормативную лексику, за что и поплатился своей должностью», — заявил Рогов.

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Политик отметил, что в последние годы пост секретаря СНБО стал «креслом говоруна» и не влиял ни на что.

«Но Данилов хорошо зарабатывал на санкционных списках, которые сами и придумал. Долгое время он получал деньги за внесение и исключение из списков. Так что Данилов тот еще террорист и вымогатель», — добавил он.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский уволил Данилова. Перед этим секретарь СНБО нецензурно оскорбил Ли Хуэя и намеренно исковеркал его фамилию в бранное слово.