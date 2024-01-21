Мир 21 января 2024, 09:13 Стала известна причина удержания российских моряков в Мозамбике МИД: удерживаемые в Мозамбике российские моряки получают зарплату РИА «Новости»

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Российские моряки, которых удерживают в порту Мозамбика Мапуту, стали заложниками финансово-имущественного спора. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

Команда рыболовецкого суда Volopas под флагом Камеруна восемь месяцев находится в Мапуту. Члены экипажа, среди которых есть россияне, сидят без топлива и электричества.

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По данным МИД России, на судне находится пять человек, двое из них — граждане России. Капитан обратился к посольство в Мозамбике с просьбой помочь вернуться на родину.

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с властями», — пояснили в ведомстве.

Оказалось, что моряки не могут покинуть порт из-за спора судовладельца с местной фирмой-агентом. При этом им выплачивают зарплату, разрешили сходить на берег. Никто из команды не жаловался на самочувствие, подытожили в МИД.

Ранее власти Фарерских островов нарушили договор с Россией, отказав рыбакам в праве швартоваться в своих портах. В России решили ввести ответные меры.