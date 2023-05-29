Мир 29 мая 2023, 08:23 Стала известна причина снижения цен на газ в Европе Экономист Колобанов объяснил снижение цен на газ в Европе отсутствием ожидания дефицита РИА «Новости»

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Ожидание дефицита газа этой зимой привело к рекордно высоким ценам на топливо в Европе. Однако сейчас у европейских потребителей появилась определенная уверенность в поставках, и по этой причине котировки снижаются. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

По словам экономиста, на данный момент на европейский газовый рынок влияют несколько благоприятных факторов. Первый — меры экономии газа, второй — теплая погода, а также высокая выработка возобновляемых источников энергии. Кроме того, в Европе появилось несколько терминалов по приему сжиженного природного газа, а спрос на топливо в Азии не восстановился до прогнозируемых уровней.

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Колобанов добавил, что в краткосрочной перспективе цены на газ могут упасть еще сильнее. Однако подтолкнуть их снова вверх могут увеличение спроса на топливо и безветренная погода в Европе.

Ранее Европе предрекли рост стоимости газа из-за жаркого лета. По словам финансового аналитика Сергея Кауфмана, цена на топливо может достичь диапазона в 600-800 долларов за тысячу кубометров. Причиной станет не только жара, но и раннее похолодание.