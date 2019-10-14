Стала известна причина смерти K-pop певицы Солли

Солли пропала в воскресенье, 13 октября: менеджер не смог связаться с 25-летней артисткой и забил тревогу. Позже он обнаружил ее тело в доме недалеко от Сеула.

Звезда К-роp найдена мертвой в своем доме Подробнее

С 2009 по 2015 год она была участницей К-рор группы f(x). После окончания музыкальной карьеры Чхве Чжин Ри ушла в киноиндустрию. Она снялась в полнометражных картинах «Король моды», «Настоящий», «Пираты», а также сыграла в сериалах «Персона», «Отель „Дель Луна“» и «Для тебя во всем цвету».

В Сети она прославилась своими вольными выходками, из-за которых подвергалась травле. Ранее Солли уже пыталась свести счеты с жизнью. В 2016 году она хотела покончить с собой, в результате чего попала в больницу.

Солли родилась 29 марта 1994 года в Пусане.