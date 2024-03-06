Мир 06 марта 2024, 12:20 Стала известна причина отказа послов стран ЕС от встречи с Лавровым Стано объяснил общей политикой отказ послов ЕС от встречи с главой МИД Лавровым MFA Russia/via Globallookpress.com

Читать 360tv в

Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не противоречит внешней политике объединения. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он объяснил, что посольства находятся в постоянном контакте с штаб-квартирами на родине и согласуют с ними свои действия.

Реклама

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны», — подчеркнул Стано.

Представитель ЕС добавил, что представительство объединения уже разъяснило российской стороне ситуацию с отказом послов встретиться с Лавровым.

Ранее глава МИД проинформировал, что европейские дипломаты решили не приходить на встречу с ним. О своем отказе дипломаты объявили за два дня до назначенной встречи.