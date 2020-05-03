Стала известна причина массовой гибели пчел. Виноват вирус

Изменения в экологии привели к массовой гибели пчел по всему миру. Британские ученые провели исследование и выяснили, что насекомые исчезли из-за паралича, вызванного вирусным заболеванием.

Изучением проблемы занимались ученые Ньюкаслского университета, пишет журнал Nature Communications.

«Хронический паралич пчел — это вирусное заболевание медоносных пчел с глобальным распространением, которое до недавнего времени вызывало редкую, но тяжелую симптоматику, включая потерю колоний», — сказано в исследовании.

Специалисты изучили случаи гибели пчел с 2007 по 2017 год. Они увидели, что из-за паралича количество смертей насекомых росло в геометрической прогрессии. Ученые получили данные от 24 пчеловодов. Оказалось, что в 2007-м болезнь зафиксировали только в Линкольншире, но через 10 лет случаи были уже в 39 из 47 округов Англии и шести из восьми — Уэльса.

Когда пчелу поражает паралич, у нее начинается тремор, насекомое не может летать, а на брюшке пропадает волосяной покров. После заражения пчелы гибнут в течение недели.

Ранее корпорация Google ко Дню земли, 22 апреля, подготовила интерактивный дудл, посвященный пчелам. В компании отметили, что за последний год из-за экологических катаклизмов погибло 1,5 миллиарда пчел. При этом насекомые помогают урожайности.