Стала известна причина крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане

Крушение истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана могло произойти из-за столкновения со стаей птиц. Пока эта версия считается наиболее вероятной. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства обороны.

«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — передало РИА «Новости» тест сообщения.

В ведомстве отметили, что птицы очень опасны для авиации. Дело в том, что турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, которые попадают в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям, а после он выходит из строя.

Как правило, такие столкновения происходят при взлете и посадке. Если на пути встретилась стая птиц, то из строя могут выйти сразу два двигателя. В аварийный момент летчики делали все возможное для управления истребителем, но когда возникла угроза для их жизни, они катапультировались.

«Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, <...> пилоты приняли решение на катапультирование», — сообщили в пресс-службе.

Военный самолет Су-30СМ погранслужбы Казахстана совершил аварийную посадку 16 апреля. Воздушное судно совершало тренировочный полет. Все члены экипажа уцелели.