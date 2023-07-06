Мир 06 июля 2023, 08:40 Стала известна причина блокировки США назначения Уоллеса генсеком НАТО Telegraph: США из-за планов по F-16 для ВСУ отклонили назначение Уоллеса генсеком НАТО РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за того, что британская сторона хотела начать обучение военнослужащих Украины на истребителях F-16 без одобрения со стороны американской администрации. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По данным источника, Уоллес являлся фаворитом на пост главы НАТО после ухода Йенса Столтенберга. Его кандидатуру на встрече с Байденом лоббировал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Однако американскую администрацию встревожили намерения Великобритании обучать пилотов ВСУ без одобрения США.

«Это шаг практически положил конец всем мечтам Уоллеса стать новым генеральным секретарем военного блока», — отметили журналисты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что истребители F-16 необходимы ВСУ для контроля морского пути из Одессы, а также контрнаступления. По его словам, вести наступательные действия без воздушной поддержки очень сложно.