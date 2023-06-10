10 июня 2023, 12:39
Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Анкаре
Губернатор Анкары назвал причиной взрыва на ракетном заводе города химическую реакцию
Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре стала химическая реакция. Об этом заявил губернатор турецкой столицы Васип Шахин, сообщило РИА «Новости».
«Примерно в 08.45 в результате химической реакции произошел взрыв», — уточнил глава города.
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Он выразил сожаление по поводу гибели пятерых рабочих. По словам Шахина, местная прокуратура контролирует ход расследования происшествия.
«Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации», — отметил губернатор.
Он напомнил, что в результате взрыва произошло обрушение конструкция цеха, но рабочих, оказавшихся под завалами, удалось спасти.
По данным турецких СМИ минимум пять заблокированных человек вытащили сотрудники экстренных служб.
О пяти погибших из-за взрыва на заводе в районе Эльмадаг ранее сообщило Минобороны Турции.
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