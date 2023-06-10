Мир 10 июня 2023, 19:11 Стала известна доля участвующих в контрнаступлении резервов ВСУ WP: украинская армия еще не задействовала крупные резервы в контрнаступлении Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

В контрнаступлении ВСУ принимает участие лишь небольшая доля резервов украинской армии. На это указал высокопоставленный представитель разведки одной из западных стран газете The Washington Post.

«Похоже, сдерживают свою самую значительную огневую мощь», — отметил источник.

Реклама

По его словам, самый крупный удар ВСУ пока не нанесли. Источник счел нынешний этап конфликта значительно более сложным. Высокопоставленный представитель разведки обратил внимание, что за прошедшие с начала наступления 36 часов киевские власти не рапортовали об значительных успехах.

По данным Минобороны России, ВСУ потеряли 300 боевиков и девять танков в ходе первых попыток контрнаступления. Уничтожение танков Leopard обеспокоило западных покровителей.

Президент немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что командование ВСУ не раскрыло информацию о потерях боевых машин, которые получило от Германии.