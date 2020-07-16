Стала известна дата выхода приквела романа «Великий Гэтсби»

Автором книги «Ник» стал Майкл Фаррис Смит. Основой ее сюжета станет жизнь главного героя Ника Каррауэйя до встречи с миллионером Джеем Гэтсби. В следующем году истечет срок действия авторского права на роман Фицджеральда, поэтому появится возможность выпустить приквел.

Ранее племянница президента США Мэри Трамп в книге «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» написала, что Дональд Трамп вырос в условиях, которые оборвали его связь с реальным миром и лишили способности сопереживать. Доктор клинической психологии Мэри Трамп утверждает, что Дональд в детстве стремился избегать неодобрения отца Фредерика Трампа. Она сообщила, что ее дядя обладает всеми девятью клиническими признаками самовлюбленности. Она обвинила Фредерика Трампа в том, что он извратил восприятие сыном мира, постоянно называя его чувства неприемлемыми.