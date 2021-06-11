Стала известна дата встречи Путина и президента Швейцарии в Женеве

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Швейцарии Ги Пармелена планируется на 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

«Двусторонняя встреча с Россией состоится в среду, 16 июня. В состав российской делегации под руководством президента Владимира Путина также войдет министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в анонсе переговоров.

Отмечается, что для Швейцарии отношения с Россией носят приоритетный характер. В правительстве подчеркнули, что внешняя политика страны нацелена, в частности, на развитие конструктивного и критического диалога с РФ.

Сам Пармелен заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ во время саммита в Женеве.

«Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих сферах, а также уважительный и качественный диалог. Я рад, что мы с моим коллегой Игнацио Кассисом (главой МИД Швейцарии) сможем встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита в Женеве», — написал он в своем в Twitter.

Переговоры Пармелена запланированы и с президентом США Джо Байденом. Они должны пройти 15 июня.

«В состав американской делегации во главе с президентом Джо Байденом также входят госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан», — заключили в пресс-службе правительства Швейцарии.