Стала известна дата саммита «нормандской четверки» в Париже

Глава МИД Украины обвинил Россию в срыве саммита в «нормандском формате» Подробнее

«Саммит состоится, поскольку в период с лета этого года были достигнуты значительные продвижения в переговорах, которые, в частности, позволили обеспечить разведение войск в целом ряде зон напряженности», — заявили в администрации Макрона.

Также там указали, что саммит «позволит начать новый этап в реализации Минских соглашений».

В Германии также подтвердили данную информацию: в правительстве ФРГ сообщили, что канцлер Ангела Меркель примет участие во встрече «нормандской четверки».

Участие в парижском саммите подтвердили и в офисе президента Украины Владимира Зеленского после его разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит такого формата получил свое название из-за места первой встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в Шато-де-Бенувиль в Нормандии 6 июня 2014 года. Предполагалось обсудить начавшуюся войну на востоке Украины и меры по урегулированию ситуации.