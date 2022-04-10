Стала известна дата парламентских выборов в Австралии

Выборы в парламент Австралии пройдут 21 мая. Дату объявил ее премьер-министр Скотт Моррисон на брифинге после встречи с генерал-губернатором Дэвидом Херли. Заявление опубликовала газета The Age.

Результаты федерального голосования определят состав обеих палат парламента Австралии: палаты представителей и сената. Австралийцам предстоит сделать выбор между представителями либералов во главе с Моррисоном и лейбористами, лидером которых является Энтони Албанес.

Премьер призвал граждан проголосовать за Либеральную партию, которую он возглавляет. Моррисон заявил, что в текущей ситуации у страны нет права на неоправданный риск, а оппозиция еще не проявила себя должным образом.

Либеральная партия Австралии имеет преимущество в нынешнем парламенте. Ее представители находятся и в правительстве страны.

Согласно действующему законодательству, премьер-министр Австралии должен назначить дату выборов не менее чем за 33 дня до них. Ранее Моррисон настаивал на проведении голосования в середине мая.