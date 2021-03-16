Коренная американка стала главой МВД США

Сенат утвердил кандидатуру Дебры Хаалэнд на пост министра внутренних дел США. До нее ни один представитель коренного населения страны не занимал должность главы ведомства.

За кандидатуру Хаалэнд проголосовал 51 член Сената, а против высказались 40 человек. В итоге Хаалэнд стала первым в истории США министром из представителей коренных народов Америки. Свое «историческое назначение» она назвала источником вдохновения для американцев, которые будут двигаться вперед единой нацией и создавать новые возможности.

«Трудно не чувствовать себя обязанным защищать эту землю, и я чувствую, что каждый коренной народ в этой стране понимает это. Мы хотим защитить эту страну и защищать ее всеми возможными способами», — привел слова Хаалэнд телеканал CNN.

Дебра Хаалэнд является членом племени индейцев пуэбло. Это племя живет в западно-центральной части штата Нью-Мексико. В 2015 году Хаалэнд стала председателем отделения Демократической партии в Нью-Мексико. Спустя четыре года победила на выборах Палаты представителей США.