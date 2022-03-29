Стал нищим из-за антироссийских санкций. Француз эмоционально обратился к Макрону из-за цен на топливо

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал с визитом в Дижон. Там он выслушал претензии француза, который заявил, что стал «нищим работником» после обратного действия антироссийских санкций. В частности, мужчина пожаловался на подскочившие в стране цены на топливо.

Кадры разговора Макрона и разгневанного мужчины транслировали французские СМИ, отметило РИА «Новости».

По словам француза, литр дизельного топлива в стране за 48 часов поднялся в цене на 30 центов — с 1,90 евро до 2,20 евро. Он потребовал от Макрона объяснений такого подорожания за столь маленький промежуток времени.

«Хорошо говорить: снизьте температуру [в квартире]. Мне не надо было ждать, чтобы мне об этом сказали. Я и так это уже сделал», — сказал француз.

Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что Франция делает больше всего в Европе в плане покупательской способности людей.

«Поставьте себя на место французской семьи. Это ужасно. Это ужасно делать покупки, это ужасно заправляться. Я вам скажу прямо: у меня была зарплата, которая позволяла мне нормально жить, я мог откладывать деньги, я мог ездить в отпуск. Сегодня это невозможно. Я буквально стал нищим работником», — заявил мужчина.

По его словам, фактически он работает, чтобы оплачивать счета, поскольку после этого денег у него не остается. Француз говорил на повышенных тонах. Он также сказал, что у него есть дети.

В ответ на это Макрон сказал, что в вопросе цен на газ и бензин «нет никакого волшебного рецепта, потому что мы его не производим». По мнению французского лидера, страна должна покупать меньше, меньше зависеть от России, а также должна пробовать снизить цены, покупая лучше.

«Мы боремся за это, и я надеюсь, что в следующие месяцы у нас получится это сделать», — заявил Макрон.

В ближайшие недели, по словам главы государства, введутся меры для того, чтобы от цен на газ не зависели цены на электроэнергию.

До этого Макрон заявил, что никогда бы не позволил себе таких оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые ранее прозвучали из уст американского президента Джо Байдена. Он отметил, что следует воздержаться от любых заявлений и действий, которые бы могли привести к эскалации на Украине.