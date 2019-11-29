Стало известно, когда пострадавшие в Доминикане россияне вернутся домой

Россияне, попавшие в аварию в Доминикане, должны вернуться в на родину примерно через неделю. Об этом сообщил руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

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«Как мне заявили туроператоры и медики, все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву», — сказал он в в эфире телеканала «Россия 24». Однако двое самых тяжелых пострадавших пока останутся в больницах Доминиканы.

Автобус с российскими туристами, направлявшийся в аэропорт Доминиканы, 26 ноября столкнулся с грузовиком. Тот выскочил перед ним на дороге. Пассажирский транспорт опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 42 человека, в том числе 39 туристов.

Обошлось без жертв. Семеро человек смогли улететь домой. Однако в больницах находится 21 россиянин. Двое — в тяжелом состоянии. Муж одной из туристок, Михаил Крупин, рассказал, что его жене ампутировали обе руки. Екатерина Крупина находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь. Сам Михаил отметил, что чувствует себя удовлетворительно.