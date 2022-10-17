Стал известен уникальный сюжет нового фильма о Белоснежке | 360°

Мир 17 октября 2022, 18:03 Стал известен уникальный сюжет нового фильма о Белоснежке Актриса Рэйчел Зеглер сообщила, что в ремейке Белоснежки будет «свежий взгляд» на героиню РИА «Новости»

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Исполнительница роли Рэйчел Зеглер Белоснежки пообещала, что в новой версии фильма о сказочной героине с ее участием «свежий взгляд» на диснеевскую принцессу. Об этом сообщили журналисты издания Vanity Fair.

«Этому мультфильму 85 лет, и наша версия является обновленной историей о молодой женщине, чьи интересы выходят за рамки мышления: „Когда-нибудь у меня появится принц“», — рассказала актриса.

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Режиссером новой версии фильма о Белоснежке станет Марк Уэбб. Ранее он участвовал в создании кинолент и сериалов «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная». Продюсером проекта станет троекратный номинант на «Оскар» Марк Платт. Он был частью кинопроекта-мюзикла «Ла-Ла Ленд».

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Самую первую версию мультфильма об это принцессе — «Белоснежка и семь гномов» — впервые показали на большом экране в 1938 году. Он стал первым анимационным проектом Уолта Диснея. История о принцессе от знаменитого мультипликатора принесла студии огромный успех.