Стал известен «самый продуктивный» убийца в истории США

По данным издания, среди жертв Литтла были в основном женщины. Он убивал их в период с 1970 по 2005 годы. Правоохранители доказали вину мужчины в 50 случаях. По мнению специалистов, относительно других преступлений он также не лжет. Бывшего спортсмена осудили в 2014 году за тройное убийство. Он избил и задушил своих жертв.