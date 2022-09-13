Ответ России на приостановку упрощенного визового режима с ЕС не будет зеркальным | 360°

Мир 13 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Ответ России на приостановку упрощенного визового режима с ЕС не будет зеркальным Постпред РФ Чижов: Россия не ответит зеркально на визовые ограничения Евросоюза РИА "Новости"

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Россия не станет отвечать зеркальными мерами на приостановку Евросоюзом упрощенного визового режима для россиян. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов.

«Мы не ответим на это зеркально. Россия остается страной, открытой для всех, кто хочет приехать и посмотреть, что происходит на самом деле. Мы привержены свободе передвижения и ценностям демократии», — заявил он.

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Дипломат назвал это решение проявлением мудрости и зрелости российского руководства.

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Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила приостановку действия упрощения визового режима для россиян.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что наличие у россиян действующих виз ЕС не является гарантией беспрепятственного проезда в Европу. Конкретное решение примут пограничные службы каждой страны.

Президент России Владимир Путин также сообщал, что введение ответных визовых мер для ЕС является нецелесообразным.

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