Стал известен новый президент Шри-Ланки

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран новым главой государства. Об этом заявил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, написала Би-би-си.

На прошедшем голосовании Викрамасингхе получил 134 голоса, а его конкуренты Даллас Алахапперума и Анура Кумара Диссанаяка по 82 и 3 соответственно.

Викрамасингхе остался единственным депутатом в парламенте, прежде он занимал должность премьер-министра.

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свой пост 14 июля на фоне массовых протестов населения из-за недовольства резко возросшими ценами на топливо и продовольствие.

В ходе протестов митингующие захватили резиденцию президента и премьер-министра, больше 100 человек получили ранения в столкновения с правоохранительными органами.

Позднее власти Шри-Ланки объявили режим чрезвычайного положения, а Раджапакса покинул страну, писал RT.