Стал известен новый президент ОАЭ

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян избран новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее решение принял Верховный федеральный совет страны, сообщило информационное агентство ОАЭ ВАМ.

Члены совета одобрили кандидатуру Бен Заида единогласно на голосовании, пишет RT.

Бывший президент государства Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался накануне после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. В 2014 году он перенес операцию и инсульт, после чего редко появлялся на публике.

После смерти президента правительство объявило в стране 40-дневный траур. С 13 мая приостановлена работа всех всех федеральных, региональных и муниципальных ведомств на ближайшие трое суток.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования ОАЭ в связи со смертью ибн Заид Аль Нахайяна. Также Путин поздравил шейха Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента.