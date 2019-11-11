Стал известен новый представитель Зеленского в кабмине Незалежной
Лидер Незалежной Владимир Зеленский назначил Алексея Перевезенцева на пост своего представителя в правительстве страны, передают РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал украинского президента.
По данным информагентства, отдельным указом глава государства уволил Андрея Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины. Причины этого решения пока неизвестны.
«Газета.ru» напомнила, что новоиспеченный представитель Зеленского в правительстве страны Алексей Перевезенцев до этого занимал в министерстве экономического развития и торговли пост государственного секретаря.