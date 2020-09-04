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    04 сентября 2020, 19:14

    Стал известен новый глава национального космического агентства Канады

    Артур Блянихов

    Лиза Кэмпбелл возглавит Канадское космическое агентство, передает RT со ссылкой на пресс-службу правительства.

    Отмечается, что ранее Кэмпбелл занималась закупками в оборонном ведомстве и занимала пост заместителя министра по делам ветеранов.

    «Лиза Кэмпбелл неустанно работала во имя Канады на протяжении всей своей карьеры», — обратил внимание министр инноваций, науки и промышленности Навдип Бейнс.

    По его словам, способности и опыт Кэмпбелл помогут агентству двигаться вперед в своих будущих исследованиях.

    Новости SMI.FM