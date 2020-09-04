Стал известен новый глава национального космического агентства Канады
Лиза Кэмпбелл возглавит Канадское космическое агентство, передает RT со ссылкой на пресс-службу правительства.
Отмечается, что ранее Кэмпбелл занималась закупками в оборонном ведомстве и занимала пост заместителя министра по делам ветеранов.
«Лиза Кэмпбелл неустанно работала во имя Канады на протяжении всей своей карьеры», — обратил внимание министр инноваций, науки и промышленности Навдип Бейнс.
По его словам, способности и опыт Кэмпбелл помогут агентству двигаться вперед в своих будущих исследованиях.